《經濟通通訊社１９日專訊》在首屆理想家庭科技日上，理想汽車（０２０１５）宣布，通
過自研８００Ｖ高壓純電平台和５Ｃ電池，可以實現充電９分３０秒，續航４００公里。
另外，理想汽車自研了自動充電機器人。車輛會自動行駛到充電車位自動泊車，充電機器人
通過視覺識別可以自動插槍充電，自動充電後自動結算。（ｃｔ）
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19/06/2023 10:35
《汽車新勢力》理想汽車宣布充電９分３０秒實現續航４００公里
《經濟通通訊社１９日專訊》在首屆理想家庭科技日上，理想汽車（０２０１５）宣布，通
過自研８００Ｖ高壓純電平台和５Ｃ電池，可以實現充電９分３０秒，續航４００公里。
另外，理想汽車自研了自動充電機器人。車輛會自動行駛到充電車位自動泊車，充電機器人
通過視覺識別可以自動插槍充電，自動充電後自動結算。（ｃｔ）
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