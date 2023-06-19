《經濟通通訊社１９日專訊》在首屆理想家庭科技日上，理想汽車（０２０１５）宣布，通

過自研８００Ｖ高壓純電平台和５Ｃ電池，可以實現充電９分３０秒，續航４００公里。

另外，理想汽車自研了自動充電機器人。車輛會自動行駛到充電車位自動泊車，充電機器人

通過視覺識別可以自動插槍充電，自動充電後自動結算。（ｃｔ）

