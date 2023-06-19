《經濟通通訊社１９日專訊》據俄羅斯天然氣工業股份公司消息，俄氣與中石油在聖彼得堡

國際經濟論壇期間探討了遠東線路對華輸氣問題。

俄中兩國擬在遠東線輸氣合作項目下鋪設一條起自俄羅斯達利涅列琴斯克、跨界河烏蘇里江

通往中國虎林的管道。（ｃｔ）

