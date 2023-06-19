《經濟通通訊社１９日專訊》正在訪華的美國國務卿布林肯，１８日與中國外長秦剛在北京

舉行了一場超時會談，雙方均指會談具有建設性，並同意繼續對話在華盛頓再談。秦剛在會談時

強調台灣問題是兩國關係中最突出的風險，布林肯則表明美方會捍衛美國人民的利益和價值觀，

並與盟國及夥伴合作，推進對自由、開放和維護基於國際規則秩序的世界願景。目前來看，雙方

在重大問題上並無突破。滬深股市今早小幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０７％，報

３２７１﹒１６點，深綜指低開０﹒０１％，船舶股、白酒股走低，通信設備股走高。

布林肯１８日早上抵達北京，秦剛在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人會談在晚上８時結束，

比原定時間多了１小時。雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧

，推進對話交流合作，同意保持高層交往。秦剛接受了布林肯提出的在「雙方都合適的時機」訪

問華盛頓的邀請。

港交所今日香港證券市場推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」。業內人士認為，雙櫃台模式的

推出，將豐富人民幣產品生態圈，為發行人和投資者提供更多交易選擇，有助於推進人民幣國際

化，增加整體離岸人民幣的投資渠道。

人民銀行今日進行的８９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒９％。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放８７０億元。公開市場本周共５００億元逆

回購到期，周一至周三均到期２０億元，周四、周五為端午假期，當日到期逆回購延至周日，周

日到期量為４４０億元。（ｊｔ）

