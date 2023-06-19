《經濟通通訊社１９日專訊》正在訪華的美國國務卿布林肯，繼１８日與中國國務委員兼外

長秦剛進行會談後，布林肯在１９日上午與中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。外界還關

注布林肯此行會否與中國國家主席習近平會面。滬綜指今早小幅低開後繼續回落，其中保險股、

白酒股跌幅顯著，半日收跌０﹒５４％，報３２５５﹒６９點，深成指回吐０﹒３２％，創業板

指跌０﹒３３％。兩市半日成交６９８９億元人民幣，較上個交易日（１６日）同時段成交大增

近一成。



＊美光警告禁令影響中國客戶收入，惟晶片Ａ股高漲＊



被中國封殺的美國半導體大廠美光科技警告，美光與中國客戶的一半銷售收入，可能受到禁

令影響，這部份佔其全球收入的低兩位數。美光表示，從中國內地和香港公司獲得的收入（包括

直接銷售以及通過分銷商進行的間接銷售）約佔公司全球收入的四分之一。美光正在努力緩解這

種影響，並預計按季營收差異會加大。Ａ場存儲晶片股半日漲２﹒６％，佰維存儲

（滬：６８８５２５）走高４﹒３％，江波龍（深：３０１３０８）漲４﹒４％，全志科技

（深：３００４５８）升３﹒３％。

外電報道指出，習近平與蓋茲討論了人工智能（ＡＩ），並歡迎像微軟這樣的美國企業將該

技術帶到中國。消息人士指出，兩人還討論了微軟在中國的業務發展。ＡＩ概念股飆升，飛龍股

份（深：００２５３６）漲停，工業富聯（滬：６０１１３８）漲６﹒４％創歷史新高。



＊華為抨擊歐盟歧視，華為產業鏈走高＊



華為出海仍遇波瀾，就歐盟委員會公布的敦促成員國在電信網路逐步淘汰華為和中興通訊等

高風險供應商的新指引，華為方面表示，歐盟委員會呼籲將華為最先進無線設備排除在歐盟市場

之外是基於歧視性的判斷。Ａ股華為產業鏈走高，得潤電子（深：００２０５５）漲停。

（ｊｔ）

