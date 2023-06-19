《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日上午在北京會見

美國國務卿布林肯。王毅表示，布林肯此行正值中美關係處於關鍵節點，需要就對話還是對抗、

合作還是衝突作出選擇。王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄

對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。布林肯則說，期待與中方加強溝通，負責任管

控分歧，在「有共同利益的領域」展開合作。

布林肯此次訪華暫未見有實質利好釋出，滬綜指今早小幅低開後跌幅稍為擴大，其中保險股

、白酒股跌幅顯著，最終全日收跌０﹒５４％，報３２５５﹒８１點，深成指回吐０﹒２９％，

創業板指跌０﹒２１％。兩市全日成交１１０６７億元（人民幣．下同），較上個交易日（１６

日）成交增３﹒７％，且連續四日突破萬億元關。



＊外資復流走，白酒股領跌＊



外資結束連續兩日大幅淨流入，今日通過陸股通淨流出逾１４億元。白酒板塊大跌２﹒７％

，龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）挫近３％，五糧液（深：０００８５８）跌３﹒６％，瀘

州老窖（深：０００５６８）跌２﹒８％。

被中國封殺的美國半導體大廠美光科技警告，美光與中國客戶的一半銷售收入，可能受到禁

令影響，這部份佔其全球收入的低兩位數。美光表示，從中國內地和香港公司獲得的收入（包括

直接銷售以及通過分銷商進行的間接銷售）約佔公司全球收入的四分之一。美光正在努力緩解這

種影響，並預計按季營收差異會加大。Ａ場存儲晶片股全日逆市漲２﹒５％。



＊促進新能源車發展政策有望落地，概念板塊小跌＊



內地加力推進新能源汽車發展，據《中國證券報》報道稱，中國促進新能源汽車產業高質量

發展政策舉措有望近日出台。新能源汽車概念板塊小跌０﹒０４％。

華為出海仍遇波瀾，就歐盟委員會公布的敦促成員國在電信網路逐步淘汰華為和中興通訊等

高風險供應商的新指引，華為方面表示，歐盟委員會呼籲將華為最先進無線設備排除在歐盟市場

之外是基於歧視性的判斷。華為產業鏈走高，得潤電子（深：００２０５５）漲停。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３０﹒９１ －０﹒８２

上證綜合指數 ３２５５﹒８１ －０﹒５４ ４５５２﹒００

上證Ａ股指數 ３４１３﹒１２ －０﹒５３

深證成份指數 １１２７４﹒０５ －０﹒２９ ６５１５﹒００

深圳創業板指數 ２２６５﹒１８ －０﹒２１

上證Ｂ股指數 ２７２﹒０５ －０﹒２６ １﹒２１

深證Ｂ股指數 １１３８﹒５３ －０﹒１４ ０﹒５９

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