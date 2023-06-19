《海納智見》今年以來中國宏觀流動性整體保持在合理充裕水平，然而從資產表現來看，年

內中國多數投資品的走勢反而趨弱，出現了資產價格與流動性環境背離的現象。那麼資金到底流

向了何處？

從全球對比視角看，今年以來多數海外權益市場普遍從２０２２年的調整中走出，在

２０２３年上半年取得了較明顯的收益，相較而言Ａ股主要指數收益率的排名則相對一般。通常

權益市場的表現與流動性環境息息相關，宏觀流動性寬鬆背景下權益市場往往表現較優，然而與

當前資產表現對比相悖的是，當前全球流動性環境整體實際是外緊內鬆，中國權益市場與流動性

環境背離。

除權益外國內多數資產價格同樣出現調整。從其他主要資產類別看，中國房市和商品市場同

樣邊際走弱。地產銷售仍處於負增長區間，不同地區房價均在一定程度上走低；反映國內商品整

體價格的南華商品綜合指數年內累計跌幅６％，ＰＰＩ同比增速進一步滑落。從另類投資層面看

，部分市場也未見資金大幅流入的跡象，今年國內高檔葡萄酒和白酒價格整體下行，收藏品油畫

和書法的價格也在下跌。此外，今年一級市場層面也出現投資熱度降溫的情況。

錢去哪兒了？主要流向低風險資產。中國居民及非金融企業部門定期存款在今年繼續同比高

增，對定期存款的傾向性進一步加強。值得注意的是，居民存款的高增或可能僅僅是來自居民內

部資產配置遷移而非貨幣派生。從公募基金數據對比，今年投資者明顯偏好貨幣型基金。今年前

４月貨幣基金規模進一步擴張或與其收益率整體回升有關，由於同業存單是貨幣基金主要配置的

資產之一，貨幣基金收益率會在較大程度上受到同業存單利率的影響。去年底以來至今年４月同

業存單利率整體上行，進而推動貨幣基金收益率走高，收益率的提高使得這些產品對投資者的吸

引力進一步提升。



風險提示：部分資金數據為估算數據，與實際情況或有偏差。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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