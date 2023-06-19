《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５０５﹒７６億元，用１４﹒２４億元或２﹒７％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１４﹒４６億元，外資結束連續兩日大

幅淨流入。（ｄｗ）

