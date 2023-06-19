《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒７６億元，用１４﹒２４億元或２﹒７％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１４﹒４６億元，外資結束連續兩日大
幅淨流入。（ｄｗ）
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19/06/2023 15:16
《滬股通》滬股通額度全日用１４億元，外資淨流出１４﹒５億元
《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒７６億元，用１４﹒２４億元或２﹒７％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１４﹒４６億元，外資結束連續兩日大
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