  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/06/2023 15:16

《深股通》深股通全日流出７億元，外資結束連續兩日淨流入

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２６﹒８３億元，賣盤超買盤，流出６﹒８３億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１４﹒４６億元，外資結束連續兩日大
幅淨流入。（ｄｗ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/06/2023 15:41  【聚焦人幣】離岸人民幣盤中大跌逾３００點，再穿７﹒１６關口

下一篇新聞︰19/06/2023 15:16  《深股通》深成指全日收跌０﹒２９％，報１１２７４﹒０５點

其他AH股新聞
More

19/06/2023 15:46  【大國博弈】美國國務院：布林肯將與習近平會面

19/06/2023 15:16  《滬股通》滬股通額度全日用１４億元，外資淨流出１４﹒５億元

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金