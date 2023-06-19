《經濟通通訊社１９日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，２０２３年５月，全國多地搭
載「五一」假期推出多項諸如汽車消費節、嘉年華等購車促銷優惠活動，進一步激發市場消費活
力。加之終端市場價格逐漸回穩，持幣觀望現象有所好轉，５月乘用車銷量較４月實現增長。不
過整體來看，當前國內汽車市場的需求動力依然不強，有待進一步挖掘提升。
今年５月，乘用車產銷分別完成２０１﹒１萬輛和２０５﹒１萬輛，環比分別增長
１３﹒１％和１３﹒３％，同比分別增長１８﹒２％和２６﹒４％。今年１－５月，乘用車產銷
分別完成９０６﹒３萬輛和９００﹒１萬輛，同比分別增長１０﹒６％和１０﹒７％。
今年５月，與上月相比，基本型乘用車（轎車）和運動型多用途乘用車（ＳＵＶ）產銷呈不
同程度增長，多功能乘用車（ＭＰＶ）和交叉型乘用車產量增長、銷量下降；與上年同期相比，
交叉型乘用車產量下降、銷量增長，其他三大類車型產銷呈不同程度增長。今年１－５月，在乘
用車主要品種中，與上年同期相比，除交叉型乘用車產銷兩位數下降外，其餘三大類車型產銷均
呈不同程度增長。
Ａ場汽車股走高，賽力斯（滬：６０１１２７）飆６﹒７％，眾泰汽車
（深：０００９８０）升２﹒３％，江淮汽車（滬：６００４１８）升１﹒７％，中通客車
（深：０００９５７）升１﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒２％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）升１﹒１％，力帆科技（滬：６０１７７７）升１﹒１％，江鈴汽車
（深：０００５５０）升超１％，東風汽車（滬：６００００６）升０﹒７％，亞星客車
（滬：６００２１３）升０﹒６％。（ｊｔ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情