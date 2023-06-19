《經濟通通訊社１９日專訊》人行上周接連下調公開市場逆回購、常設借貸便利（ＳＬＦ）

、中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，市場預計明日（２０日）貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也很大

機會「降息」。這些關鍵政策利率調整過後，市場關注作為利率走廊下限、歷來甚少變動的超額

存款準備金利率會否也下調。官媒《上海證券報》引述多名專家表示，當前動用該工具的必要性

較低，因為目前超額存款準備金利率水平較低，不會對銀行信貸投放意願構成掣肘；其調降空間

有限，對市場流動性的影響也較為有限。

超額存款準備金即存款類金融機構在繳足法定準備金之後，自願存放在央行的錢，由銀行自

主支配，可隨時用於清算、提取現金等需要。央行對超額存款準備金支付利息，其利率就是超額

存款準備金利率。如果這個利率下降，無疑會影響銀行在央行存放超額準備金的意願，進而向市

場釋放出流動性，提高銀行信貸供給能力。



＊專家：調降超額存準率，副作用或比調節ＭＬＦ等更大＊



目前超額存款準備金利率為０﹒３５％。中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員

欒稀表示，該利率遠低於利率走廊中樞－－７天逆回購利率１﹒９％，也遠低於市場利率

ＤＲ００７的１﹒８％，不足以成為影響銀行資產配置的重要因素，而且當前貨幣市場利率、債

券收益率、貸款利率均明顯高於超額存款準備金利率，超額存款準備金利率水平不太會影響銀行

信貸投資的意願。

植信投資研究院高級研究員王運金表示，２０００年以來，超額存款準備金利率僅調整過６

次，且均是調降，目的是為了推動商業銀行利用剩餘資金加大信貸投放力度或進行合理的資產投

資，符合提高資金使用效率的貨幣政策導向。今年前５個月信貸投放總體節奏良好，同比多增

１﹒８萬億元人民幣，動用該利率工具的必要性較低。他並認為，雖然當前經濟恢復增長出現一

些制約因素，需要貨幣政策加大逆周期調節，但相比通過ＯＭＯ（公開市場操作）或ＭＬＦ等利

率調節，超額存款準備金利率已不再是一項十分有效的工具，可能副作用更大，暫不適合調降。

超額存款準備金利率上一次調整是在２０２０年４月，再上一次是２００８年為應對金融危

機衝擊而調降。（ｓｌ）

