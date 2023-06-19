《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》報道，中國的業主幾十年來一直堅信房地產是可靠

的保值工具，但如今這個信念已經動搖，而且套現愈來愈難，連一線城市上海的房地產市場也承

壓。分析認為，在政府打擊炒樓下，或許歡迎業主這種思維上的轉變，但在整體經濟失去動力的

當口，樓市的低迷比預期更深的風險正在升高。長遠來看，想要以其他領域取代房地產作為中國

增長的主要驅動力，可能並非易事。



＊業主憂徵房產稅賣樓減風險＊



易居中國研究院研究總監嚴躍進稱，上海目前是中國二手房市場最為低迷的地區，二級市場

的供需狀況也有所惡化。最近以約１０００萬元人民幣出售上海靜安區一套公寓的一位業主認為

，這是從房地產熱潮中套現的最後一個窗口。該業主與家人在內地擁有多個房產，但由於預料政

府將開徵房產稅且樓市長期放緩，他希望減少風險。

根據內地中原地產匯編的數據，上海賣家的叫價已連續三個月下跌，跌至去年年底內地解除

疫情防控之前的最低水平。《經濟觀察報》本月初亦曾報道，５月上海求售的二手房激增至歷史

高位，惟全月成交量約１﹒６萬套，較３月減少三分之一。《彭博》引述加拿大Ｐｏｗｅｒ

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ （Ｓｈａｎｇｈａｉ） Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ首席投資官Ｊｕｎ Ｌｉ稱，上海房地產市場的賣壓堆積如山，業主似乎

已有共識，認為市場已經見頂。

此外，中國指數研究院編製的數據顯示，５月份１００個城市二手住宅價格錄得至少自

２０２２年以來的最大跌幅；根中原地產編製的數據，深圳的業主已將房價降至２０１６年１０

月以來最低水平。 Ｊｕｎ Ｌｉ表示，由於對經濟前景的疑慮、企業和失業者的融資需求，業

主正設法賣樓套現。報道並引述一名房屋中介透露，在阿里巴巴集團所在的杭州市，郊區一名業

主在放售房產六個月都找不到買家後，將叫價降低了１７％。（ｓｌ）

