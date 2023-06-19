《經濟通通訊社１９日專訊》江汽集團旗下江淮釔為首款純電動車「釔為３」上市，售價介

乎８﹒９９萬至１２﹒７９萬元（人民幣．下同），較預售價的９﹒７９萬至１２﹒９９萬元，

起售價降低了８０００元。

釔為３定位Ａ０級純電動車，基於第二代純電平台－－ＤＩ平台打造，瞄準１０萬元級電動

車市場。釔威汽車董事長夏順禮透露，自５月２０日開啟預售以來，釔為３訂單量已突破１萬輛

；釔為３上市後的目標銷量是單月破萬輛。

不過，內媒《每日經濟新聞》認為，目前內地這一細分市場競爭已呈現愈來愈「捲」之勢。

該細分市場中有比亞迪海豚和海鷗、哪吒Ｖ、五菱繽果、零跑Ｔ０３、歐拉好貓等車型。最新數

據顯示，５月比亞迪海豚月銷量連續第三個月突破３萬輛，五菱繽果銷量超１﹒８萬輛，而歐拉

好貓銷量也突破了１﹒０６萬輛，是當前內地Ａ０級純電動車市場最熱銷的三款車型。

江淮釔為是江汽集團的全新新能源乘用車品牌，主攻１０萬至２５萬元市場。按照規劃，江

淮釔為將在５年內基於ＤＩ平台打造４款產品，分別為釔為３、釔為Ｘ３、釔為５、釔為Ｘ５。

其中釔為Ｘ３定位為Ａ級ＳＵＶ，釔為５和釔為Ｘ５分別定位為純電轎跑和ＳＵＶ，最高續航為

８００公里。（ｓｌ）

