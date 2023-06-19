《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務卿布林肯１８日早上抵達北京，成為五年來訪華的最

高級別美國官員。中國外交部長秦剛在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人會談在晚上８時結束，比

原定時間多了１小時。美國國務院發言人表示，兩人舉行了坦誠、實質和建設性會談。秦剛接受

了布林肯提出的在「雙方都合適的時機」訪問華盛頓的邀請。

布林肯表示，與秦剛討論如何透過開放的溝通渠道，負責任地處理兩國關係。布林肯強調外

交的重要性，並在所有問題上保持開放溝通渠道，減少誤解和誤判的風險。布林肯提出多項關注

的問題，以及在利益一致的情況下，與中國就共同的跨國問題探索合作機會。



＊美官員：雙方均表達防止競爭演變成衝突的意願＊



布林肯表明美方會捍衛美國人民的利益和價值觀，並與盟國及夥伴合作，推進對自由、開放

和維護基於國際規則秩序的世界願景。有隨團的華府官員指，布林肯和秦剛的交流直接，雙方都

表達穩定兩國關係、防止競爭演變成衝突的意願。

布林肯今日還有更多會談將進行，包括與中國外交政策最高負責人王毅會面。外媒指，如果

布林肯獲得與國家主席習近平會面的機會，將表明北京認為他這次訪華是成功的。截至周日晚間

，兩人的會談還沒有出現在日程表上，但有可能在最後時刻被加上。（ｊｔ）





