《經濟通通訊社１９日專訊》官媒《央視新聞》報道，國家主席習近平今日下午在北京會見

美國國務卿布林肯，強調世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命

運。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的

正當權益。布林肯則表示，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，遵守拜登作出的承

諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台

灣獨立」、無意同中國發生衝突。



＊習近平：相信中美能排除萬難找到正確相處之道＊



習近平強調，中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互

尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人

民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此

都是機遇而非威脅。大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。

任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。

習近平指出，當前國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願

在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負

責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定

性、建設性。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持兩國元首峇里島會

晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。



＊布林肯：拜登相信中美有責任管理好雙邊關係＊



布林肯則轉達美國總統拜登對習近平的問候，稱拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊

關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地

管控分歧，尋求對話交流合作。

習近平請布林肯轉達對拜登總統的問候。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅及中國國

務委員兼外長秦剛等參加會見。（ｓｌ）

