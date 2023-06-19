《經濟通通訊社１９日專訊》據中紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組、遼寧省紀委監
委消息，中國建設銀行大連市分行黨委副書記、副行長率長江涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中
紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和遼寧省遼陽市監委監察調查。（ｓｌ）
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19/06/2023 17:52
《打擊貪腐》建行大連分行副行長率長江涉嚴重違紀違法受查
《經濟通通訊社１９日專訊》據中紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組、遼寧省紀委監
委消息，中國建設銀行大連市分行黨委副書記、副行長率長江涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中
紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和遼寧省遼陽市監委監察調查。（ｓｌ）
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