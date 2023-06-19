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AH股新聞

19/06/2023 17:45

【人行操作】市場料五年期ＬＰＲ降逾１０基點，有助穩定樓市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國人民銀行上周下調逆回購等政策利率１０個基點，明日公
布的６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行幾成定局。《路透》調查顯示，經濟疲弱大環境下，
備受關注的房地產業一直不見起色，市場對五年ＬＰＲ降幅大於一年期的非對稱下調預期強勁，
半數受訪者並預計五年降幅將超過１０個基點。
　　參與調查的３２位市場人士中，有２１位預計五年ＬＰＲ降幅將大於一年；１６位預計五年
ＬＰＲ將下調１５個基點或以上，佔比５０％；一年和五年ＬＰＲ最小預期降幅為５個基點，小
於中期借貸便利（ＭＬＦ）和逆回購的降息幅度。
　　光大證券金融研究團隊王一峰等撰寫的報告稱，當前經濟下行壓力突出，基建投資增速下滑
，地產方面新房銷售復甦亦暫緩。新發放按揭貸款利率下行趨勢不改，同五年ＬＰＲ定價錨倒掛
程度拉大，按揭貸款「早償率」明顯抬頭，住房金融增長相對困難。報告認為，ＬＰＲ長端利率
若「順勢」下調１５個基點，基準利率將同市場定價更為貼合，同時也可達到穩定房地產銷售、
刺激投資需求回暖等效果。
　　２０２１年１２月、２０２２年１月，人行先後將一年期ＬＰＲ下調５和１０個基點，後一
直持穩，至２０２２年８月時再下調５個基點至３﹒６５％；同一時間段內，五年期品種在
２０２２年１月、５月和８月分別下調了５、１５和１５個基點，最新水平為４﹒３％。
（ｓｌ）

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