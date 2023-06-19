《經濟通通訊社１９日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子

公司蘇州二葉制藥於近日收到國家藥品監督管理局關於同意新藥注射用ＳＺＥＹ－２１０８用於

臨床治療選擇有限的耐碳青黴烯腸科桿菌感染治療的臨床試驗批准。

該集團指，蘇州二葉擬於條件具備後，於不包括港澳台地區的中國境內開展該新藥的Ｉ期臨

床試驗。截至５月，該集團現階段針對該新藥累計研發投入約３７７０萬元人民幣。根據

ＩＱＶＩＡＣＨＰＡ數據，去年度該新藥同類藥品氨曲南於中國境內銷售額約９５００萬元人民

幣。（ｗｈ）

