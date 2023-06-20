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AH股新聞

20/06/2023 10:16

《中國監管》中證監要求券商加強涉詐風險管控、規範開立綜合帳戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《中國證券報》引述多家券商指，中證監日前向券商發布的
監管通報中提到，為加強涉詐風險管控，各券商應當規範開立綜合帳戶，不斷提升客戶異常行為
、異常交易的識別能力。
　　下一階段，中證監將對券商落實《證券經紀業務管理辦法》和規範開展綜合帳戶試點的情況
開展現場檢查，對違法違規公司及責任人員依法從嚴處理。（ｌｃ）

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