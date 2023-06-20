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20/06/2023 14:11

《駐滬專電》端午假期上海機場出入境旅客數預計恢復至疫情前五成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海邊檢機關公布，隨著端午節日益臨近
，上海口岸出入境客流量持續高位運行。端午節假期（６月２２日至２４日），上海浦東和虹橋
兩機場出入境旅客總數預計達到１７﹒７萬人次，恢復到２０１９年同期的５０％。其中，浦東
機場出入境旅客總數預計將達到１５﹒３萬人次，虹橋機場出入境旅客總數預計將達到２﹒４萬
人次。

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