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AH股新聞

20/06/2023 16:39

《駐滬專電》迪拜多種商品交易中心與臨港簽署戰略合作備忘錄

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》迪拜多種商品交易中心（ＤＭＣＣ）近日
與上海臨港新片區簽署戰略合作諒解備忘錄，雙方將在創新、商業、物流和貿易等領域展開合作
。雙方還將為迪拜和上海的企業制定和開拓專門的服務，包括為有意入駐兩地的企業簡化設立公
司的要求和程序。
　　為吸引中國企業到迪拜發展，ＤＭＣＣ執行主席兼首席執行官蘇萊伊姆在接受媒體採訪時表
示，ＤＭＣＣ成立了盈天（迪拜ＤＭＣＣ）中國商務中心和推出ＤＭＣＣ中文網站；在其總部阿
勒瑪斯大樓開設中國服務中心，為中國企業提供普通話支持服務；２０２０年，ＤＭＣＣ在深圳
設立了代表處，為中國企業提供更加便捷的公司設立流程。
　　ＤＭＣＣ是迪拜政府成立的實體，目前已有７７０多家中國公司落戶ＤＭＣＣ，佔在阿聯酋
註冊的所有中國企業的１２％以上。今年前５個月，在ＤＭＣＣ設立的中國公司數量同比增長近
２５％，這表明ＤＭＣＣ是中國公司在迪拜、阿聯酋和區域內的首選全球性商業區。
　　在ＤＭＣＣ中的中國企業涵蓋了多個行業，其中能源、科技與電信、航運與物流，以及食品
與農產品最為突出。在ＤＭＣＣ落戶的著名中國企業包括海康威視（深：００２４１５）、中國
石化（００３８６）（滬：６０００２８）和海信（００９２１）（０００９２１）。

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