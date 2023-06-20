《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》迪拜多種商品交易中心（ＤＭＣＣ）近日

與上海臨港新片區簽署戰略合作諒解備忘錄，雙方將在創新、商業、物流和貿易等領域展開合作

。雙方還將為迪拜和上海的企業制定和開拓專門的服務，包括為有意入駐兩地的企業簡化設立公

司的要求和程序。

為吸引中國企業到迪拜發展，ＤＭＣＣ執行主席兼首席執行官蘇萊伊姆在接受媒體採訪時表

示，ＤＭＣＣ成立了盈天（迪拜ＤＭＣＣ）中國商務中心和推出ＤＭＣＣ中文網站；在其總部阿

勒瑪斯大樓開設中國服務中心，為中國企業提供普通話支持服務；２０２０年，ＤＭＣＣ在深圳

設立了代表處，為中國企業提供更加便捷的公司設立流程。

ＤＭＣＣ是迪拜政府成立的實體，目前已有７７０多家中國公司落戶ＤＭＣＣ，佔在阿聯酋

註冊的所有中國企業的１２％以上。今年前５個月，在ＤＭＣＣ設立的中國公司數量同比增長近

２５％，這表明ＤＭＣＣ是中國公司在迪拜、阿聯酋和區域內的首選全球性商業區。

在ＤＭＣＣ中的中國企業涵蓋了多個行業，其中能源、科技與電信、航運與物流，以及食品

與農產品最為突出。在ＤＭＣＣ落戶的著名中國企業包括海康威視（深：００２４１５）、中國

石化（００３８６）（滬：６０００２８）和海信（００９２１）（０００９２１）。

