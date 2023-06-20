《經濟通通訊社２０日專訊》畢馬威中國資本市場組合夥人鄧浩然表示，港交所

（００３８８）推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」，讓投資者以港元及人民幣買賣合資格股票證

券。市場對新模式的反應積極，超過２０家上市公司設立人民幣櫃台，當中大部分為成交量較高

的恒生指數成份股。

他指出，雙櫃台模式並非新概念，允許上市公司股票在多個櫃台交易的類似機制，早在十年

前已經建立。與舊機制相比，雙櫃台模式的吸引力在於其新設的做市機制。引入做市商既可以增

強人民幣櫃台的流動性，又可以通過套利交易將兩個櫃台的價差降到最低，一舉解決阻礙舊機制

發展的兩大問題。



＊雙櫃台模式對市場持份者創造雙贏局面＊



鄧浩然認為，雙櫃台模式是人民幣計價證券在香港上市及交易的重要里程碑，將為市場持份

者創造雙贏局面。對投資者而言，新模式提供直接以人民幣交易合資格證券而毋須事先兌換港幣

的額外選擇，不僅提高交易效率，更能降低貨幣風險，同時新模式亦有望令香港股市成交量增加

。



＊人民幣櫃台納入港股通，料Ｈ股對內地投資者更具吸引力＊



對香港資本市場而言，他指新模式有望鞏固香港作為離岸人民幣業務樞紐的領導地位，尤其

是將來內地投資者能通過港股通直接以人民幣買賣香港證券。將人民幣櫃台納入港股通後，預計

Ｈ股將對內地投資者更具吸引力，因為與Ａ股市場相比，Ｈ股的股價普遍較低。Ｈ股需求增加將

推動香港市場的交易活動。（ｂｉ）

