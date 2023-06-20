《環富通基金頻道２０日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，中國５

月份經濟數據不及預期，表明重新開放動力再放緩。年初至今，固定資產投資按年增長４﹒０％

，低於預期的４﹒４％。這數據不及預期主要是因為私人領域投資轉弱。房地產行業依然低迷，

表明房地產投資於５月份繼續下降。內需方面，零售銷售額按年增長１２﹒７％，低於預期的

１３﹒７％。低基數比較按年下降，餐廳及汽車銷售等對疫情敏感的行業均顯著放緩。房屋相關

商品仍是零售銷售領域中表現最弱的類別。工業生產是唯一一項符合預期的數據，按年增長

３﹒５％。



＊若家庭及企業過分保守，降息或無法發揮作用＊



令人倍受鼓舞的是，看到政策制定者積極調整方向，進一步放寬政策。中國人民銀行於數據

發布前曾進行一系列減息，包括將１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率下調１０點子至

２﹒６５％。於此之前，公開市場操作（ＯＭＯ）７天逆回購操作利率從２﹒０％下調至

１﹒９％。以往ＭＬＦ及ＯＭＯ利率下調意味著銀行貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦將很快作出

類似幅度的下調。

然而，最大的風險在於倘若家庭及企業過分保守，忙於去槓桿化及償還債務，降息可能無法

發揮作用。當前的問題似乎在於信貸需求，而非供應。因此，預期政策制定者將很快推出更多更

有針對性財政及刺激措施，或許就在７月份召開的中央政治局會議過後。這些措施可能包括針對

電動汽車的支持及補貼、為受壓企業延長貸款期限、放寬第二次置業的房屋政策及削減高科技製

造商稅收。



＊股市或已消化負面情緒，家庭市場信心夏季有望轉好＊



中國股市起初下跌，但投資者焦點很快轉向有望推出的額外放寬措施。恒生指數上周四

（１５日）收盤報升２﹒１７％，滬深３００指數則上漲１﹒５９％。中國股市或已消化許多負

面情緒，正處於歷史估值區間的低位。相信就業市場及消費反彈仍具備優勢，尤其是在政策制定

者採取更多刺激增長措施的情況下。更多貨幣及財政刺激政策可刺激基建投資，從而助力就業增

長。隨著消費復甦從受疫情衝擊嚴重的服務業於今年稍後逐步擴展至大眾消費市場，家庭及市場

信心都有望於夏季開始轉好。（ｗａ）

