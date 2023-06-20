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AH股新聞

20/06/2023 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平會見美國國務卿布林肯

　　《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平會見美國國務卿布林肯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月１９日下午，國家主席習近平在北京會見美國國務卿布林肯。習近平指，中方始終希望中美
關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相
處之道。
　
中共青年團第十九次全國代表大會在京開幕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產主義青年團第十九次全國代表大會１９日上午在人民大會堂開幕。習近平、趙樂際、王
滬寧、丁薛祥、李希等黨和國家領導人到會祝賀，蔡奇代表黨中央致詞。
　
上市公司發力提質，「中特估」基礎夯實
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
南方基金６月１６日公告，因募集期內有效認購申請超過募集規模上限，南方中證國新央企科技
引領ＥＴＦ提前結束募集。可見，市場正用「真金白銀」表達對「中特估」的看好。
　
　
《上海證券報》
　
習近平會見美國國務卿布林肯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月１９日下午，國家主席習近平在北京會見美國國務卿布林肯。習近平指，中方始終希望中美
關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相
處之道。
　
中共青年團第十九次全國代表大會在京開幕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國共產主義青年團第十九次全國代表大會１９日上午在人民大會堂開幕。習近平、趙樂際、王
滬寧、丁薛祥、李希等黨和國家領導人到會祝賀，蔡奇代表黨中央致詞。
　
資本市場新型監管體系加速構建
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
專家認為，監管轉型、簡政放權與資本市場發展三者相輔相成。「放管服」改革優化了權力的運
行機制，賦予資本市場主體更加穩定、公平、透明、可預期的環境，能夠激發市場活力，推動有
效市場和有為政府更好結合
　
　
《證券時報》
　
習近平會見美國國務卿布林肯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月１９日下午，國家主席習近平在北京會見美國國務卿布林肯。習近平指，中方始終希望中美
關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相
處之道。
　
多地密集部署穩增長，先進製造業投資迎強支撐
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近期，不少地方出台了穩定和擴大製造業投資、推動製造業高質量發展的政策措施。分析認為，
當前一些地方財政狀況吃緊，尤其是土地財政遇到挑戰，將倒逼地方政府反思和尋找新的出路，
製造業投資持續增長有支撐。
　
港股雙櫃台模式亮相，人民幣資產更香了
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港交所昨日推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」，從首日２４隻標的股票的市場表現看，股價和總
成交量沒有出現大幅波動。從成交金額看，中國移動－Ｒ、騰訊控股－Ｒ等４家公司的人民幣櫃
台交易超過千萬元。（ｌｃ）

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