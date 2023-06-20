《神州經脈》人民銀行此前意外調降逆回購等政策利率，令６月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）時隔１０個月「降息」水到渠成，惟１年期和５年期以上均為下調１０個基點，市場

原先預期是非對稱下調，即是５年期以上ＬＰＲ下調超過１０個基點。

強力刺激房地產幻想落空，滬綜指今（２０日）早低開後跌幅一度擴大至近０﹒５％，午後

跌幅持續，最終收跌０﹒４７％，報３２４０﹒３６點，兩連跌；深成指則反彈０﹒２８％，創

業板指揚０﹒２８％。兩市全日成交１０９００億元（人民幣．下同），為連續五日突破萬億元

關，但成交較上個交易日（１９日）跌１﹒５％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤大跌逾２００點，一度跌穿７﹒１８關，隨後

低位徘徊，尾盤一度回升至７﹒１６關，惟最終收盤報７﹒１７４４，較上個交易日４時３０分

收盤價跌１６１點子，兩連跌，創２０２２年１１月２８日以來近七個月新低。全日在

７﹒１６５０至７﹒１８０３之間波動。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５９６，較上個交易

日大跌３９５點子，創去年１１月３０日以來近７個月新低，結束三連升，上個交易日報

７﹒１２０１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國務卿布林肯１９日晚離開北京結束兩日訪華行程，稱美中雙方都認同需要令關係穩

定下來，今次行程已達到目的，期待未來幾周有更多美國高級官員訪華。雙方並就美中各自的經

濟政策交換了意見，美國準備在公共衞生、食品安全等兩國共同關心的領域與中國合作，又強調

美國並沒有試圖在經濟上遏制中國。中國外交部美大司司長楊濤指出，布林肯訪華期間的會見會

談是坦誠、深入、建設性的，雙方達成一些積極共識和成果，其中最重要的是雙方同意落實兩國

元首峇里島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。另中國外交部發言人毛寧表示，國務委員

兼外長秦剛與布林肯就促進兩國人文交流達成積極共識，並指中美兩國主管部門就客運航班的增

加問題保持溝通，願同美方一道推動增加航班。



２﹒ 人民銀行一如市場預期下調６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期及５年期以上

ＬＰＲ均下調１０基點，分別報３﹒５５％及４﹒２％。市場原先預期是非對稱下調，５年以上

ＬＰＲ降幅超過１０基點且大於１年期。坊間測算５年以上ＬＰＲ下調１０基點僅相當於每

１００萬房貸３０年累計少付息２﹒１萬元，被戲稱為「５００元的法拉利優惠券」。《路透》

引述分析人士指出，對稱降息說明政策依然優先新經濟，「房住不炒」基調不改前提下，幫助行

業「軟著陸」料是短期主要目標，預期後續或出台其他穩樓市措施，包括二手房貸利率靈活調整

機制等。分析並預計，ＬＰＲ還有繼續下調的可能，第三、四季更可能分別降準２５個基點，存

款利率亦有可能繼續降低。



３﹒ 就任後首次外訪的國務院總理李強，與德國總統施泰因邁爾會面時表示，中方高度重視中

德關係，願與德方一道堅持和平發展合作，又強調採取不合作態度是現時最大風險，拒絕發展成

為安全最大隱患。施泰因邁爾稱，德國願成中國可信賴的夥伴，共同維護貿易自由化等，且德方

反對脫勾及任何形式的陣營對抗。李強與德國工商界代表座談交流期間指出，希望中德企業以高

質量高水平務實合作，更好維護產業鏈供應鏈穩定，將兩國共同利益的蛋糕越做越大，繼續做中

德友好的使者。另中國外交部發言人毛寧宣布，李強將於２７日出席在天津舉行的第十四屆夏季

達沃斯論壇開幕式並發表主旨演講。



４﹒ 阿里巴巴控股集團董事會主席兼ＣＥＯ張勇通過全員信宣布，阿里雲智能集團完全分拆已

經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事

長與ＣＥＯ職務。經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年９月１０日卸任阿里巴巴控股

集團董事會主席兼ＣＥＯ職務，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳

泳銘出任阿里巴巴控股集團ＣＥＯ，同時繼續兼任淘天集團董事長。張勇此後將專職擔任阿里雲

智能集團董事長兼ＣＥＯ，專注阿里雲的發展。



５﹒ 《日經新聞》引述華為日本部門消息人士透露，華為正與約３０家日本電信相關公司就收

取專利許可費進行談判。收費對象是搭載無線通訊模塊的通訊設備製造商和系統公司，員工數量

約１５０人的初創企業、以至僅數人規模的小企均在列。華為並將加強在東南亞地區的特許權使

用費徵收。報道認為，此舉或是華為在美國制裁面前積累收入的一種方式。華為則回應稱，保護

知識產權是創新的必由之路，專利制度的本質是激勵創新，合理收費是創新的結果而非目的。



６﹒ 國台辦發言人朱鳳蓮宣布，海關總署決定自今日起恢復台灣地區番荔枝（釋迦）輸入；並

表示願繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。國民黨副主席夏立言近日率團赴福建參加第

１５屆海峽論壇，１８日晚與國台辦主任宋濤見面期間表示，台東縣政府及農民為改善鳳梨釋迦

的品質作出相當多努力，希望盡快爭取恢復輸陸。宋濤回應稱，經國民黨反映及看到台東縣府和

農民的努力，陸方高度重視，將作出妥善安排。



７﹒ 據《中國證券報》引述多家券商指，中證監日前向券商發布的監管通報中提到，為加強涉

詐風險管控，各券商應當規範開立綜合帳戶，不斷提升客戶異常行為、異常交易的識別能力。下

一階段，中證監將對券商落實《證券經紀業務管理辦法》和規範開展綜合帳戶試點的情況開展現

場檢查，對違法違規公司及責任人員依法從嚴處理。



８﹒ 廣州住房公積金管理中心發放首批數字人民幣住房公積金貸款，標誌廣州住房公積金數字

人民幣貸款發放應用正式落地，數字人民幣應用已覆蓋住房公積金繳存、提取、貸款等主要業務

場景。截至目前，廣州住房公積金管理中心已經受理數字人民幣繳存業務６４３３筆，繳存金額

９０８﹒４２萬元。（ｓｌ）

