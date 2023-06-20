《鍾之日記》６月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國際管理發展學院發表《２０２３年世界競爭力年報》，在全球６０多個獲評審的國家和地

區中，香港的排名由去年的第五位跌至今年第七位。亞洲地區中，新加坡排名最高，排第四位，

台灣亦超前香港排第六，較香港高一位。 特區政府表示，報告肯定香港繼續是全球最具競爭力

的經濟體之一，去年疫情嚴重影響本港經濟表現，令整體競爭力排名下跌，隨著香港復常，恢復

與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。

競爭力排名下跌，香江魚缸連續兩日回吐，恒指低開４９點，報１９８６３，午後沽壓持續

，恒指一度急跌４０８點，低見１９５０４。尾市跌幅略為收窄，收跌３０５點或１﹒５％，報

１９６０７。大市全日成交９４４﹒４億元。藥明生物（０２２６９）沽壓沉重，急跌１７％，

是全日表現最差藍籌。



＊Ａ場兩連跌，成交連續五日破萬億＊



人民銀行此前意外調降逆回購等政策利率，令６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）時隔１０個

月「降息」水到渠成，惟１年期和５年期以上均為下調１０個基點，市場原先預期是非對稱下調

，即是５年期以上ＬＰＲ下調超過１０個基點。強力刺激房地產幻想落空，滬綜指今早低開後跌

幅一度擴大至近０﹒５％，午後跌幅持續，最終收跌０﹒４７％，報３２４０﹒３６點，兩連跌

；深成指則反彈０﹒２８％，創業板指揚０﹒２８％。兩市全日成交１０９００億元人民幣，為

連續五日突破萬億元關，但按日跌１﹒５％。



＊阿里巴巴換帥，股價兩連跌＊



阿里巴巴（０９９８８）董事會主席兼ＣＥＯ張勇通過全員信宣布，阿里雲智能集團完全分

拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發展規範和要

求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與ＣＥＯ職務。阿里巴巴今年初改革，設立六大業務

集團，阿里雲是阿里巴巴集團分拆最徹底的業務板塊。

張勇將於今年９月１０日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼ＣＥＯ職務，集團執行副主席

蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團ＣＥＯ，同時繼續兼

任淘天集團董事長。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼ＣＥＯ，專注阿里雲的發展。

即將接任主席的蔡崇信今年５９歲，生於台灣台北，國中時移民美國，於耶魯大學取得經濟

學士與法學博士學位，他是阿里巴巴創立初期就已參與的元老級人物。１９９９年公司創立到

２０１３年間，他擔任了集團的財務長，並在２０１４年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投

資工作。

阿里今日跌１﹒５％，報８８﹒３５元，兩連跌。



＊ＬＰＲ降幅力度弱，內房集體散水＊



人民銀行一如市場預期公布下調６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）１０基點，一年期ＬＰＲ

報３﹒５５％，五年期ＬＰＲ報４﹒２％。惟１年期和５年期以上均為下調１０個基點，市場原

先預期是非對稱下調－－５年期以上ＬＰＲ下調逾１０個基點。

《路透》引述分析人士指出，對稱降息打破市場對房地產「強刺激」的幻想，「房住不炒」

基調不改前提下，幫助行業「軟著陸」料是短期主要目標。野村認為，中國不斷惡化的房地產業

可能會引發新一輪「螺旋式」下行。儘管人民銀行本月陸續下調政策利率後可能會有更多的貨幣

刺激措施出現，但預計這些措施影響有限。高盛則稱，今次ＬＰＲ下調無疑將降低新的房貸成本

；但鑒於長期人口趨勢、已經升高的債務水平以及「房住不炒」要求，中國房地產政策的放鬆一

直受到限制。預計未來幾周中國將出台進一步的政策寬鬆措施，特別是在財政、住房和消費方面

，儘管刺激幅度應該比之前的寬鬆周期小。

內房股今日繼續回調，新城發展（０１０３０）瀉７﹒８％，雅居樂（０３３８３）大跌

７﹒１％，碧桂園（０２００７）跌６﹒８％，融創中國（０１９１８）跌６％，龍湖

（００９６０）跌４﹒９％，萬科企業（０２２０２）跌３﹒５％，中海外（００６８８）跌

３﹒５％，綠城（０３９００）跌２﹒７％，越地（００１２３）跌２﹒７％，潤地

（０１１０９）跌１﹒８％。



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