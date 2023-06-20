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AH股新聞

20/06/2023 10:08

《Ａ股焦點》五年期ＬＰＲ下調十基點，市場略失望，地產股走低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行一如市場預期公布下調６月貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）１０基點，一年期ＬＰＲ報３﹒５５％，五年期以上ＬＰＲ報４﹒２％。
　　目前全國統一首套住房商業性個人住房貸款利率下限為４﹒１％，此次５年期ＬＰＲ下調
１０基點後，統一房貸利率下限有望突破４％關口。按「１００萬貸款本金、３０年期、等額本
息」條件計算，此次ＬＰＲ下降１０個基點，月供將減少５８﹒５４元人民幣，累積３０年月供
減少２﹒１萬元人民幣。
　　不過，《路透》較早前的調查顯示，經濟疲弱大環境下，備受關注的房地產業一直不見起色
，市場對五年ＬＰＲ降幅大於一年期的非對稱下調預期強勁，半數受訪者並預計五年降幅將超過
１０個基點。
　　市場對五年期ＬＰＲ降幅沒有超過１０個基點略失望，地產股走低，世茂股份
（滬：６００８２３）、新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒７％，深振業Ａ
（深：０００００６）跌１﹒３％，中交地產（深：０００７３６）跌０﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌０﹒６％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌０﹒５％，保利發展
（滬：６０００４８）跌０﹒４％。（ｓｌ）

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