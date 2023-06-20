《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行一如市場預期公布下調６月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）１０基點，一年期ＬＰＲ報３﹒５５％，五年期以上ＬＰＲ報４﹒２％。

目前全國統一首套住房商業性個人住房貸款利率下限為４﹒１％，此次５年期ＬＰＲ下調

１０基點後，統一房貸利率下限有望突破４％關口。按「１００萬貸款本金、３０年期、等額本

息」條件計算，此次ＬＰＲ下降１０個基點，月供將減少５８﹒５４元人民幣，累積３０年月供

減少２﹒１萬元人民幣。

不過，《路透》較早前的調查顯示，經濟疲弱大環境下，備受關注的房地產業一直不見起色

，市場對五年ＬＰＲ降幅大於一年期的非對稱下調預期強勁，半數受訪者並預計五年降幅將超過

１０個基點。

市場對五年期ＬＰＲ降幅沒有超過１０個基點略失望，地產股走低，世茂股份

（滬：６００８２３）、新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒７％，深振業Ａ

（深：０００００６）跌１﹒３％，中交地產（深：０００７３６）跌０﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒６％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌０﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）跌０﹒４％。（ｓｌ）

