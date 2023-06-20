《經濟通通訊社２０日專訊》多間物流快遞公司１９日晚間發布５月運營數據，數據顯示，

５月４間公司快遞營收同比均增，但單票收入回落。

當中５月順豐控股（深：００２３５２）營業收入合計２０１﹒６０億元（人民幣．下同）

，其中速運物流業務營業收入為１５１﹒６７億元，同比增長８﹒８２％，惟供應鏈及國際業務

營業收入４９﹒９３億元，同比下降２９﹒９５％；申通快遞（深：００２４６８）的快遞服務

業務收入為３３﹒１８億元，同比增長最多，達２９﹒９９％；圓通速遞（滬：６００２３３）

快遞產品收入為４１﹒５３億元，同比增長６﹒４３％；韻達股份（深：００２１２０）快遞服

務業務收入為３７﹒５８億元，同比增長１﹒４３％。

從單票收入看，４家快遞企業均下滑。其中順豐控股下滑幅度最小，５月份順豐控股單票收

入為１５﹒４３元，同比下滑０﹒１３％；韻達股份單票收入為２﹒４４元，同比下滑

２﹒０１％；圓通速遞單票收入為２﹒３２元，同比下滑７﹒６２％；申通快遞單票收入為

２﹒２１元，同比下滑１３﹒３３％。

Ａ場快遞股偏軟，圓通速遞跌１﹒４％，報１４﹒５元；韻達股份跌１﹒７％，報９﹒８元

；申通快遞（深：００２４６８）跌０﹒８％，報１１﹒２元；順豐控股升０﹒１％，報

４８﹒９元。（ｄｗ）

