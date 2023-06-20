《經濟通通訊社２０日專訊》再有公司宣布終止發行ＧＤＲ，伯特利（滬：６０３５９６）

公告，公司決定終止此次境外發行全球存托憑證（ＧＤＲ）的事項。

這是在短時間內第二間宣布終止發行ＧＤＲ的公司，魚躍醫療（深：００２２２３）在１１

日晚間公告，終止境外發行全球存托憑證（ＧＤＲ）事項。

早前滬深交易所對ＧＤＲ發行上市條件做出調整，對境內上市公司境外發行ＧＤＲ的定位、

申請序等提出了具體要求，明確發行ＧＤＲ需要遵守再融資的發行間隔規定，投行人士表示，隨

著政策調整，不少公司開始重新審視ＧＤＲ發行的優缺點，重新做出決定。



＊向子公司借款、增資暨投資建設１﹒６５億美元項目＊



此外，公司同日公告，為順應汽車輕量化的發展趨勢、加快自身全球化布局，同時滿足北美

汽車主機廠客戶日益增長的需求，公司擬向全資子公司蕪湖伯特利墨西哥公司借款、增資暨投資

建設年產５５０萬件鑄鋁轉向節、１７０萬件控制臂╱副車架、１００萬件電子駐車制動鉗

（ＥＰＢ）、１００萬件前制動鉗等產品項目。項目建設地點位於墨西哥Ｃｏａｈｕｉｌａ州

Ｓａｌｔｉｌｌｏ市Ａｌｉａｎｚａ產業園，總投資１﹒６５億美元。

伯特利目前升近２％。（ｄｗ）

