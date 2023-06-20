《經濟通通訊社２０日專訊》今年以來，內地銀行已經多次下調存款利率，大型銀行普通長

期定存利率普遍低於３％。不過，據《上海證券報》報道，以微眾銀行、藍海銀行為代表的多家

民營銀行大額存單年化利率仍在３％以上，部分５年期大額存單產品年化利率達到４％。

其中，微眾銀行大額存單２０萬元人民幣起存，持有期間利率４％，存單最長期限５年。不

過大額存單有名額限制，當前新發行存單額度已售罄，需要排隊預約，而且要等其他客戶轉出才

能買到，等待時間無法確定。

報道指，國有大行與民營銀行在存款利率方面存在差異屬於正常現像，主要由於部分民營銀

行在品牌、客戶基礎、經營風控能力、融資渠道等方面與國有大行存在差距，導致存款產品的定

價有所不同。

另外，當前貸款利率普遍在３％左右時，民營銀行大額存單利率卻高達４％，這就形成了利

率倒掛，出現套利機會。舉例來說，儲戶可以在招行閃電貸可以申請２０萬元人民幣額度，利率

低至３﹒６％，再轉手存入微眾銀行大額存單，享受４％的年收益。

招聯首席研究員董希淼表示，在實際操作中，此類行為的套利空間有限。利率較低的貸款往

往為１年以內的短期貸款，而收益率較高的存款產品多為期限１年以上的中長期產品，套利在實

際操作上較為困難。（ｌｃ）

