《經濟通通訊社２０日專訊》國台辦新聞發布會上，發言人朱鳳蓮表示，海關總署決定自今

日起恢復台灣地區番荔枝（釋迦）輸入；並表示願繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

國台辦提到，國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復台

灣番荔枝輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全

。近期，台東縣方面提供了部分業者的整改情況。在綜合評估相關整改措施的基礎上，恢復番荔

枝輸入。

國台辦表示，秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願意與島內有關

方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

國民黨副主席夏立言率團前往福建的第１５屆海峽論壇，隨後１８日晚上夏立言與國台辦主

任宋濤見面，夏立言表示，台東縣政府及農民為改善鳳梨釋迦的品質也做相當多努力，希望儘快

爭取恢復輸陸。宋濤則指出，經國民黨反映及看到台東縣府和農民的努力，陸方高度重視，將作

出妥善安排。

內地當局由２０２１年起，以驗出有害生物為由，暫停進口台灣的鳳梨、釋迦和蓮霧等，在

台灣，當局批評欠缺科學證據，違反國際貿易規範。（ｄｗ）

