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AH股新聞

20/06/2023 16:45

據報中遠海控入股德國漢堡港協議終簽署，此前曾引爭議

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內媒《第一財經》從德國漢堡駐中國聯絡處獲悉，在完成最終
投資審查程序後，漢堡港口與物流股份公司（ＨＨＬＡ）與中國國企中遠海控（０１９１９）　
（滬：６０１９１９）１９日就漢堡港貨櫃碼頭Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ　
Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ（ＣＴＴ）簽署最終股權收購協議。
　　根據協議，中遠海控將收購漢堡港貨櫃碼頭２４﹒９９％的少數股權。ＣＴＴ集裝箱碼頭也
將成為中遠海運集團處理亞歐之間貨物運輸的首選靠泊碼頭。
　　收購協議簽署後，ＨＨＬＡ亞太區首席代表Ｌａｒｓ　Ａｎｋｅ對合作的後續表示，中遠海
的業務佔據了ＣＴＴ碼頭約８０％的吞吐量，目前雙方都有興趣從戰略角度來開發這一碼頭。希
望ＣＴＴ碼頭和漢堡港未來能成為中歐貿易在北海的主要樞紐。
　
＊收購案一波三折＊
　
　　由於擔心中資對德國重要企業和基礎設施的影響，收購案曾在德國政府內部引發激烈爭論。
德國總理朔爾茨去年１０月已批准將漢堡港碼頭部分股權售予中遠集團，不過遭到多名內閣成員
提出反對。到上月，德國安全當局宣布漢堡港碼頭為關鍵基礎設施，意味有關交易可能面臨更多
限制。不過德國政府發言人在上個月表示，政府堅持去年１０月的決定，不作任何修訂。
　　此外，此次協議簽署正值中國國務院總理李強訪問德國，舉行第七輪中德政府磋商期間。外
交部發言人汪文斌此前表示，中德全方位戰略夥伴關係保持高水平運行，兩國領導人交往密切，
各領域務實合作不斷深化。李強總理上任後首訪首站選在德國，充分體現中方對中德關係的高度
重視。（ｄｗ）

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