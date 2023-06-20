《經濟通通訊社２０日專訊》國務院總理李強展開訪問德國與法國之旅，這為他上任以來第

一次外訪。李強與德國總統施泰因邁爾會面時表示，中國高度重視中德關係，中方願與德方一道

堅持和平發展合作，為全球穩定繁榮發揮建設性作用，為變亂交織的世界提供更多確定性。他還

強調，採取不合作態度是現時最大風險，拒絕發展成為安全最大隱患。

施泰因邁爾表示，德國願成為中國可信賴的夥伴，共同維護貿易自由化，應對氣候變化帶來

的挑戰。德方反對脫勾，反對任何形式的陣營對抗，願同中方加強溝通，共同為促進世界和平與

發展作出努力。

對於俄烏衝突，施泰因邁爾表示，中國可以利用其全球政治影響力及對俄羅斯的影響力，來

推動烏克蘭實現和平。德國總統府發言人說，雙方又討論中美關係。施泰因邁爾強調，中美關係

對全球安全與合作的重要性，呼籲中美加強溝通渠道。



＊李強：應將防風險的主導權還給企業，不能人為誇大依賴＊



李強到訪德國柏林期間，與德國工商界代表座談交流，圍繞國際經濟政治形勢、如何看待中

國經濟走勢、及一些國家提出的所謂「去風險」、「降依賴」等深入交流。

李強表示，理解各方都有自己的安全關切，重要的是如何合理界定和防範風險。如果處理不

當，將風險擴大化，只會造成更多和更大的問題。企業對風險的感受最直接、最敏銳，知道如何

規避及應對，應該將防風險的主導權還給企業。

李強希望中德企業堅持開放包容、合作共贏，以高質量高水平的務實合作，更好維護產業鏈

供應鏈穩定，將兩國共同利益的蛋糕越做越大，繼續做中德友好的使者。

出席座談的包括西門子、大眾、平台、寶馬、巴斯夫及安聯等多間德國企業負責人，他們表

示，德中是密切合作夥伴，去風險就要加強國際合作，脫勾行不通。德國工商界看好中國經濟發

展前景，對中國充滿信心，願繼續加大在華投資。（ｊｔ）

