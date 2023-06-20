《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行一如市場預期公布下調６月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）１０基點，一年期ＬＰＲ報３﹒５５％，五年期ＬＰＲ報４﹒２％。ＬＰＲ在連續９

個月保持不變後首次下調。不過，《路透》較早前的調查顯示，經濟疲弱大環境下，備受關注的

房地產業一直不見起色，市場對五年ＬＰＲ降幅大於一年期的非對稱下調預期強勁，半數受訪者

並預計五年降幅將超過１０個基點。ＬＰＲ下調幅度未如市場預期，滬深股市今早集體低開，上

證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１％，報３２５２﹒５４點，深綜指低開０﹒１１％，通高設備

股、ＩＴ設備股走低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５９６，較上個交易日大跌３９５點子

，創去年１１月３０日以來近７個月新低，結束三連升，上個交易日報７﹒１２０１。

端午節假期前，人民銀行連續兩日共放水２６７０億元（人民幣．下同），今日進行

１８２０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒９％，今日淨投放１８００億元。

國家主席習近平１９日下午與美國國務卿布林肯會晤，並罕見讚揚了中美在一些具體問題上

取得的進展，不過沒有跡象顯示雙方在系列問題上的根本分歧有望短期內消除。布林肯結束兩日

訪華行程，１９日晚離開北京時表示，美中雙方都認同需要令關係穩定下來，今次行程已達到目

的，不過，美中未能在恢復軍事溝通渠道取得進展。美國期待在未來幾周內會有更多的美國高級

官員訪問中國，而美國致力於增加與中國的直航，歡迎有更多中國官員訪問美國。（ｊｔ）

