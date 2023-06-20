《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行一如市場預期公布下調６月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）１０基點，一年期ＬＰＲ報３﹒５５％，五年期以上ＬＰＲ報４﹒２％。ＬＰＲ在連

續９個月保持不變後首次下調。不過，《路透》較早前的調查顯示，經濟疲弱大環境下，備受關

注的房地產業一直不見起色，市場對五年ＬＰＲ降幅大於一年期的非對稱下調預期強勁，半數受

訪者並預計五年降幅將超過１０個基點。ＬＰＲ下調幅度未超出預期，滬綜指今早低開後跌幅一

度擴大至近０﹒５％，但接近半日收市時收復部分失地，半日收跌０﹒１８％，報

３２４９﹒８９點，深成指則反彈０﹒２３％，創業板指揚０﹒３５％。兩市半日成交６７０８

億元人民幣，較上個交易日（１９日）同時段成交跌逾４％。



＊５年期ＬＰＲ降幅略失望，地產股走低＊



瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，中國對ＬＰＲ進行１０個基點的對稱式降息，與

ＭＬＦ降息幅度一致，但對於那些對房地產支撐措施加碼存有期待的投資者而言，５年期ＬＰＲ

降息幅度略令人失望。截至目前的貨幣政策仍顯得較溫和，國務院常務會議也未頒布強力支撐措

施。他並表示，隨著刺激政策預期繼續降溫，人民幣匯率重新跌至７﹒１７。

市場對五年期ＬＰＲ降幅沒有超過１０個基點略失望，地產股走低，世茂股份

（滬：６００８２３）跌２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒１％。



＊大型船廠訂單火爆，中國船舶創七年新高＊



據報目前中國船舶、招商工業、中集太平洋海工等內地大型船廠訂單已排至２０２６－

２０２８年後。中國船舶（滬：６００１５０）飆９﹒１％，報３２﹒８９元，創七年以來新高

。中船系個股拉升，中船防務（滬：６００６８５）升５﹒２％，中船漢光

（深：３００８４７）升４﹒２％。

國務院辦公廳印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出到

２０３０年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，

有力支撐新能源汽車產業發展。Ａ場充電樁、高壓快充概念板塊走高。（ｊｔ）

