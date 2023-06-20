《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行此前意外調降逆回購等政策利率，令６月貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）時隔１０個月「降息」水到渠成，惟１年期和５年期以上均為下調１０個基點

，市場原先預期是非對稱下調，即是５年期以上ＬＰＲ下調超過１０個基點。

強力刺激房地產幻想落空，滬綜指今早低開後跌幅一度擴大至近０﹒５％，午後跌幅持續，

最終收跌０﹒４７％，報３２４０﹒３６點，兩連跌；深成指則反彈０﹒２８％，創業板指揚

０﹒２８％。兩市全日成交１０９００億元（人民幣．下同），為連續五日突破萬億元關，但成

交較上個交易日（１９日）跌１﹒５％。



＊目標「軟著陸」非強刺激，地產板塊急跌＊



體量龐大的中國房地產業遲遲未能走出困境，疊加經濟基本面疲弱，市場一度認為本月五年

ＬＰＲ有望下調超過１０基點，以刺激房市。但兩個期限ＬＰＲ的對稱降息結果，打消了這種幻

想，顯示出中國官方對該行業的目標仍在於「軟著陸」，而非重新刺激。

中國宏觀經濟修復弱於預期、青年失業率攀升等影響下，居民購房情緒偏低迷，房地產市場

５月再延續下行趨勢。房價指數環比漲幅收窄，開發投資同比創逾２０年來最大跌幅。野村認為

，中國不斷惡化的房地產業可能會引發新一輪「螺旋式」下行。

地產板塊跌１﹒９％，其中，世茂股份（滬：６００８２３）跌２﹒６％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒８％。



＊或受益於數字經濟發展浪潮，中興飆至漲停＊



中興通訊（深：００００６３）午後爆上漲停，漲停價報４３﹒６５元，創近三年以來新高

。招商證券指出，運營商近日陸續釋放網絡建設信息，有望提振通信板塊市場關注度，中興通訊

作為國產通信設備商雙龍頭之一核心受益。該公司在運營商傳統網絡市場不斷提升份額，實現規

模利潤。

據報目前中國船舶、招商工業、中集太平洋海工等內地大型船廠訂單已排至２０２６－

２０２８年後。中船系個股拉升，中國船舶（滬：６００１５０）飆８﹒５％，報３２﹒７元，

創七年以來新高。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２４﹒２４ －０﹒１７

上證綜合指數 ３２４０﹒３６ －０﹒４７ ４３３２﹒００

上證Ａ股指數 ３３９６﹒８３ －０﹒４８

深證成份指數 １１３０５﹒３５ ＋０﹒２８ ６５６８﹒００

深圳創業板指數 ２２７１﹒４２ ＋０﹒２８

上證Ｂ股指數 ２７１﹒５３ －０﹒１９ ０﹒７９

深證Ｂ股指數 １１４２﹒３９ ＋０﹒３４ ０﹒５１

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