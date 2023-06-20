  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/06/2023 09:48

《Ａ股焦點》國務院要求完善新能源車城市充電網絡，充電樁股造好

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國務院辦公廳印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系
的指導意見》，提出到２０３０年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質
量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展。
　　《意見》要求建設結構完善的城市充電網絡，重點覆蓋居住區、辦公區和商業中心、工業中
心、休閒中心；建設有效覆蓋的農村地區充電網絡。加快推進快速充換電、大功率充電、智能有
序充電、無線充電、光儲充協同控制等技術研究，持續優化電動汽車電池技術性能。促進充電基
礎設施投資多元化，鼓勵以省（自治區、直轄市）為單位構建充電基礎設施監管與運營服務平台
。２０３０年前對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費。
　　Ａ場充電樁股走高，威勝信息（滬：６８８１００）升２﹒９％，億嘉和
（滬：６０３６６６）升２﹒３％，易事特（深：３００３７６）、東微半導
（滬：６８８２６１）、朗新科技（深：３００６８２）等升約１％，天融信
（深：００２２１２）升０﹒４％。
　　高壓快充概念股跟升，永貴電器（深：３００３５１）漲近４％，寶馨科技
（深：００２５１４）升３﹒２％，易事特（深：３００３７６）升１﹒４％，道通科技
（滬：６８８２０８）升１﹒２％，均勝電子（滬：６００６９９）升０﹒９％，特銳德
（深：３００００１）升０﹒４％，孚能科技（滬：６８８５６７）升０﹒１％。（ｊｔ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金