《經濟通通訊社２０日專訊》國務院辦公廳印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系

的指導意見》，提出到２０３０年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質

量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展。

《意見》要求建設結構完善的城市充電網絡，重點覆蓋居住區、辦公區和商業中心、工業中

心、休閒中心；建設有效覆蓋的農村地區充電網絡。加快推進快速充換電、大功率充電、智能有

序充電、無線充電、光儲充協同控制等技術研究，持續優化電動汽車電池技術性能。促進充電基

礎設施投資多元化，鼓勵以省（自治區、直轄市）為單位構建充電基礎設施監管與運營服務平台

。２０３０年前對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費。

Ａ場充電樁股走高，威勝信息（滬：６８８１００）升２﹒９％，億嘉和

（滬：６０３６６６）升２﹒３％，易事特（深：３００３７６）、東微半導

（滬：６８８２６１）、朗新科技（深：３００６８２）等升約１％，天融信

（深：００２２１２）升０﹒４％。

高壓快充概念股跟升，永貴電器（深：３００３５１）漲近４％，寶馨科技

（深：００２５１４）升３﹒２％，易事特（深：３００３７６）升１﹒４％，道通科技

（滬：６８８２０８）升１﹒２％，均勝電子（滬：６００６９９）升０﹒９％，特銳德

（深：３００００１）升０﹒４％，孚能科技（滬：６８８５６７）升０﹒１％。（ｊｔ）

