《經濟通通訊社２０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）Ａ股午後爆上

逼近漲停，現飆９﹒８５％，報４３﹒５９元人民幣，創近三年以來新高。Ｈ股亦抽升７﹒９％

，報３０﹒７５港元，創近兩年新高。

招商證券指出，運營商近日陸續釋放網絡建設信息，有望提振通信板塊市場關注度，中興通

訊作為國產通信設備商雙龍頭之一核心受益。該公司在運營商傳統網絡市場不斷提升份額，實現

規模利潤。

歐盟委員會早前點名指華為及中興，對歐盟安全構成風險，呼籲更多成員國禁用。中國外交

部發言人汪文斌在１６日例行記者會上回應表示，歐盟委員會說華為、中興等中國通信企業存在

安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定。中方對此堅決反對。而美國國務卿布林肯

訪華期間，中央外辦主任王毅在與其見面時表示，要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華

非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓；布林肯明確表示美國將繼續採取有針對性的行動來保

護美國的國家利益，美國準備在公共衞生、食品安全等兩國共同關心的領域與中國合作，美國並

沒有試圖在經濟上遏制中國。（ｊｔ）

