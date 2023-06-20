《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行網站今日發文表示，日前召開警示教育大會暨主題教

育推進會。人民銀行黨委書記、主題教育領導小組組長郭樹清在會上指出，中共十八大以來，金

融反腐做了大量的工作，取得了一些成績，但從全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭的全局來看，金融領

域反腐工作還有差距。



＊從范一飛等嚴重違紀違法案件中深刻汲取教訓＊



郭樹清要求，系統各級黨組織和廣大黨員幹部要保持清醒頭腦，從人行原黨委委員、副行長

范一飛等嚴重違紀違法案件中深刻汲取教訓，保持政治定力，牢固樹立「越往後越嚴」的意識，

堅決同一切不良風氣和腐敗行動作堅決鬥爭，努力實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略

目標。

郭樹清並要求，要力戒形式主義、官僚主義，堅決防止「低級紅」「高級黑」，把整治各種

「花拳繡腿」「表面文章」當作重點，切實在跟蹤問效中提升主題教育質量。

與會的人民銀行黨委委員、外匯局黨組書記、局長潘功勝則要求，外匯局系統各級黨組織和

廣大黨員幹要準確把握金融系統反腐面臨的嚴峻復雜形勢，持續強化嚴的氛圍，堅持嚴管嚴治，

加強對年輕幹部特別是重點關鍵崗位人員的警示教育。

范一飛涉嫌嚴重違紀違法，去年１１月落馬，今年６月初被開除黨籍和公職。今日最高人民

檢察院通報，依法以涉嫌受賄罪對范一飛作出逮捕決定。

據中紀委國家監委早前通報，范一飛所涉問題包括：縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權

色交易；違規干預、插手執法活動；毫無紀法底線，膽大妄為，「靠金融吃金融」、「以錢生錢

」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利

，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

