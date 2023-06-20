《經濟通通訊社２０日專訊》福建省廈門市中級人民法院今日公開宣判原國家糧食局黨組成

員、副局長徐鳴受賄、利用影響力受賄一案，對徐鳴以受賄罪判處有期徒刑１４年並處罰金

４００萬元（人民幣．下同），以利用影響力受賄罪判處有期徒刑２年並處罰金１０萬元，決定

執行有期徒刑１５年，並處罰金人民幣４１０萬元；對查封、扣押、凍結在案的徐鳴受賄和利用

影響力受賄犯罪所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，徐鳴在１９９５年至２０２１年間，利用擔任原國家經貿委對外經濟貿易司外

商投資處處長、對外經濟協調司外資企業處處長、對外經濟協調司副司長，商務部市場體系建設

司副司長、司長、綜合司司長，重慶市委副秘書長，市委常委、秘書長，國家糧食局黨組成員、

副局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、經營審

批、案件處理和人事調整等事項上提供幫助，非法收受財物共５１２０萬餘元，其中８９０萬元

截至案發尚未實際取得；２０２１年，徐鳴離職後，利用曾擔任重慶市委常委、秘書長等職權、

地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人案件申訴提供幫助，收受錢

款１２０萬元。

６５歲的徐鳴２０２１年７月由中紀委國家監委通報受查，２０２２年被開除黨籍。當時中

紀委國家監委查出，徐鳴的問題包括：妄議黨中央大政方針，熱衷迷信活動；違反中央八項規定

精神，違規收受私營企業主財物；利用職務影響為其子經營活動謀取利益；為追逐個人名利多方

算計，把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營

、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

