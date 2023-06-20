《經濟通通訊社２０日專訊》中國人民銀行公布今年第一季支付體系運行總體情況，人民幣

跨境支付系統業務量較快增長，第一季人民幣跨境支付系統處理業務１３７﹒２萬筆，金額

２５﹒１７萬億元（人民幣．下同），同比分別增長６２﹒５％和１２﹒６％。日均處理業務

２﹒２５萬筆，金額４１２６﹒６４億元。



＊非現金支付金額增１１﹒１％，網上支付業務量跌額升＊



第一季支付體系運行平穩，銀行帳戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持

增長。截至第一季末，全國共開立銀行帳戶２１４２﹒２１億戶，環比增長０﹒３９％。第一季

全國銀行共辦理非現金支付業務３１１４５﹒８７億筆，金額１２７７﹒５３萬億元，同比分別

增長１８﹒４６％和１１﹒１％。

支付系統業務量方面，銀行電子支付業務量、境內外幣支付系統業務筆數等均有所增長。第

一季銀行共處理電子支付業務６７５﹒８４億筆，金額８３１﹒８２萬億元，同比分別增長

６﹒８３％和１２﹒４４％。其中網上支付業務２２０﹒８９億筆，同比下降６﹒２８％，金額

６６６﹒１５萬億元，同比增長１３﹒８４％；移動支付業務４１２﹒８４億筆，金額

１４４﹒６０萬億元，同比分別增長１９﹒１４％和９﹒９％。

第一季境內外幣支付系統處理業務１１５﹒１萬筆，同比增長５﹒１７％，金額

６０５３﹒５２億美元（折合約４﹒１６萬億元），同比下降８﹒８６％。日均處理業務

１﹒８９萬筆，金額９９﹒２４億美元（折合約６８１﹒９３億元）。（ｓｌ）

