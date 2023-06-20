《經濟通通訊社２０日專訊》據阿里法拍顯示，恒大鑫源（昆明）置業有限公司持有的雲南

華僑城置業有限公司５０％股權１９日的一拍已流拍，無人報名。標的物估價５﹒９５億元（人

民幣．下同），起拍價約５﹒３６３億元，保證金約４２９０萬元，每口價１０７萬元。

資料顯示，雲南華僑城置業成立於２０１７年１１月８日，註冊資本９﹒８２億元，法定代

表人為恒大鑫源（昆明）置業的法定代表人陳濤，恒大鑫源（昆明）置業和雲南華僑城實業有限

公司各持股５０％。恒大鑫源（昆明）置業的大股東為恒大地產集團昆明有限公司，持股比例

９０％。

評估文件顯示，雲南華僑城置業帳面主要實物資產包括開發產品（土地使用權）、開發產品

（在建工程）及固定資產電子設備，總共２０宗土地使用權，土地使用權總面積為９４﹒８４萬

平方米，帳面金額共９﹒３６億元。另外，公司共有４個地塊的在建項目，在建房屋總建築面積

為４２７１９３﹒４３平方米，帳面金額約４﹒７０８億元。



＊華僑城項目引入恒大，陷入更多訴訟＊



據內媒《觀點網》，雲南華僑城置業因長期虧損，２０１９年掛牌轉讓５０％股權，引入恒

大旗下的昆明恒財置業持有公司，合作推進開發進展緩慢的雲南陽宗海片區項目，連項目規劃名

稱亦改為「恒大陽宗海華僑城」，未料項目最終還是因恒大爆雷餘波而陷入沉寂。據工商信息顯

示，雲南華僑城置業引入恒大後，不但沒走出虧損泥潭，反而陷入了眾多法律訴訟案件之中，案

由大部分是恒大系企業、即恒大鑫源（昆明）置業所產生的。

雲南華僑城置業目前已被列為失信被執行人，企業高管限制高消，累計涉案８０多宗，涵蓋

供應商、施工單位、商品房銷售、業主起訴、廣告投放等領域。本次法拍是由雲南華僑城實業與

恒大鑫源（昆明）置業其他案由一案所申請執行。接盤方不但要考量標的持有土地未來盈利的幾

何空間，還要面對已有債務、虧損以及法律訴訟，故一開始已幾乎注定是流拍。（ｓｌ）



