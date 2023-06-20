《經濟通通訊社２０日專訊》日本券商野村最新認為，中國不斷惡化的房地產業可能會引發

新一輪「螺旋式下行」。儘管人民銀行本月陸續下調政策利率後可能會有更多的貨幣刺激措施出

現，但預計這些措施影響有限。

人民銀行一如市場預期公布下調６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）１０基點，一年期ＬＰＲ

報３﹒５５％，五年期以上ＬＰＲ報４﹒２％，下調幅度與上周的中期借貸便利（ＭＬＦ）相同

。野村認為，地方政府已受到土地銷售收入急劇收縮的嚴重打擊，中國中央政府可能不得不再次

扮演最後借款人和消費者的角色，以支持地方政府，也可能給予地方政府更大空間，在房地產領

域推出更多的寬鬆措施。

野村同時指出，市場應該降低對快速和萬能方案出台的期望，上周五（１６日）的國務院常

務會議使市場對快速刺激計劃的希望破滅。野村並稱，過去一周，中國新房銷售量的同比增長驟

然下降。至６月１８日這周，２１個主要城市七日新房銷售面積降幅從一周前的１７﹒５％再暴

跌４４﹒９％。與２０１９年同期相比，七日新房銷售量面積降幅從２５％擴至３７％。

野村日前已將中國２０２３年和２０２４年ＧＤＰ增長預測分別從５﹒５％和４﹒２％下調

至５﹒１％和３﹒９％。（ｓｌ）

