《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行此前意外調降逆回購等政策利率，令６月貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）時隔１０個月「降息」水到渠成，惟１年期和５年期以上均為下調１０個基點

，市場原先預期是非對稱下調－－５年期以上ＬＰＲ下調逾１０個基點。《路透》引述分析人士

指出，對稱降息打破市場對房地產「強刺激」的幻想，「房住不炒」基調不改前提下，幫助行業

「軟著陸」料是短期主要目標。

金融機構對企業發放的流動性貸款一般參考１年期ＬＰＲ，發放中長期貸款如個人住房貸款

等，則參考５年期以上ＬＰＲ。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，ＬＰＲ結果說明政策依然

優先新經濟，對房地產這樣的舊經濟僅為軟著陸而不是重新刺激。



＊高盛料未來幾周出台進一步政策寬鬆措施＊



高盛則稱，今次ＬＰＲ下調無疑將降低新的房貸成本；但鑒於長期人口趨勢、已經升高的債

務水平以及「房住不炒」要求，中國房地產政策的放鬆一直受到限制。預計未來幾周中國將出台

進一步的政策寬鬆措施，特別是在財政、住房和消費方面，儘管刺激幅度應該比之前的寬鬆周期

小。

南銀理財研究部負責人王強松亦指出，本次ＬＰＲ降息有助於緩解市場悲觀預期，但房地產

市場要真正企穩，仍需要政策端更多發力。（ｓｌ）

