《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行一如預期下調６月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１

年期及５年期以上均下調１０個基點，惟市場原先預期是非對稱下調－－５年期以上ＬＰＲ下調

逾１０個基點。《路透》引述分析人士指出，除房地產外，中國經濟整體表現也十分疲弱；結合

人行開啟本輪政策性降息，以及國務院常務會議「具備條件的政策措施要及時出台」的表態，包

括財政、消費等多方面的寬鬆措施隨時可能伸出援手，並預計ＬＰＲ還有繼續下調的可能，第三

、四季更可能分別降準２５個基點，存款利率亦有可能繼續降低。



＊東方金誠料後續或出台其他穩樓市措施＊



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，ＬＰＲ下調可以引導實體經濟融資成本下調，從而加大

房地產行業支持力度，是當前提振經濟修復動能的一個重要發力點。本次５年期以上ＬＰＲ下調

幅度低於預期，後續有可能會出台其他穩樓市措施，包括二手房貸利率靈活調整機制等。若需要

進一步加大逆周期調控力度，未來政策性降息還有空間，因此１年期ＬＰＲ也存在跟進下調的可

能。即使下半年政策利率保持穩定，５年期以上ＬＰＲ報價也有可能單獨下調，以引導居民房貸

利率下行，推動房地產行業盡快實現軟著陸。至於推動５年期以上ＬＰＲ報價單獨下調的直接動

力，或將包括人行有可能繼續實施降準，以及存款利率還有一定下調空間等。



＊花旗：料第三季和第四季分別降準２５個基點＊



花旗則認為，中國其他寬鬆政策可能會伴隨著今次「降息」出台，７月的政治局會議將是觀

察更全面、更重大舉措的窗口。預計貨幣政策方面，第三季將再降息２０個基點，第三季和第四

季將分別降準２５個基點；結構性政策工具也會有所幫助，尤其是抵押補充貸款（ＰＳＬ）。

不過，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，當前經濟「弱復甦」背景下，市場融資需求相對疲

軟，新發放貸款利率仍延續下行態勢，ＬＰＲ調降令後續到期貸款重定價壓力加大。淨息差承壓

背景下，負債端成本管控措施有望繼續出台。銀行機構有望繼續通過壓降定期存款點差、管控高

成本的長期限定期存款續作規模、設定類活期存款閾值、規範同業存款和結構性存款等方式來繼

續降低存款利率。（ｓｌ）

