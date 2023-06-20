【ＦＯＣＵＳ】繼５月底「五萬億特別國債」傳聞落空、上周五（１６日）國常會未見「一

攬子刺激」後，預期中的「非對稱降息」周二（２０日）再次落空，跟個人房貸息息相關的５年

期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）僅調低１０基點，低於去年５月、８月的兩次１５基點降幅。時

值中美關係剛借約３５分鐘的「習布會」策略性解凍，「穩外」之後如何「安內」，刺激思路之

爭正升溫。



＊「安內」待清晰信號＊



美卿布林肯結束北京之行，雖無實質成果，但罕有獲中國最高層正面評論指，雙方在一些具

體的問題上取得了進展，達成了共識，「這很好」。跌至建交以來「最低點」的中美關係，似現

努力回穩信號，當局隨之而來的焦點，勢是如同２０１５至２０１６年三現《人民日報》的「權

威人士」般，就下半年政策方向發出清晰信號，以穩定市場預期。

截至目前，最引人注目的「藥方」即是三大利率（逆回購、ＭＬＦ、ＬＰＲ）齊降，不過今

日５年期ＬＰＲ未如預期下調１５基點，坊間測算１０基點僅相當於每１００萬房貸３０年累計

少付息２﹒１萬元，被戲稱為「５００元的法拉利優惠券」，且存量房貸需待下一個重新定價日

（通常為新一年元旦），才能以最新ＬＰＲ加點計息。

更重要的是，碎步式降息難改居民（首季可支配收入實際按年增３﹒８％）、企業（首４月

規模以上工業企業利潤跌２０﹒６％）、地方政府（首５月地方國有土地使用權出讓收入跌

２０％）三大主體收入低迷，亦無法解決青年結構性失業。



＊債務迷思，是耶非耶＊



如何有效擴大總需求？社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌周末出席「清華大學中國與

世界經濟論壇」就呼籲充分降息，「不是１０至２０基點，是１００至２００基點」；全國政協

經濟委員會副主任尹艷林在同一場合亦稱，房地產政策應加大鬆綁力度，「讓能熱的地方先熱起

來，擴散帶動還在觀望的市場起來。」

坊間關於刺激政策放開手腳的呼聲愈來愈高，但甚麼令「史詩級調控」遲遲未現，取而代之

的是「擠牙膏式調控」？拋開「極限思維」下的安全優先於發展，最大的掣肘恐是兩個字「債務

」－－佔ＧＤＰ比重突破２９５％（ＢＩＳ截至去年９月數據），以及由之而來的去槓桿壓力。

鑒於經濟結構分化加劇，在汽車家電下鄉、減息的傳統刺激之外，隨著「解放思想」的刺激

思路之爭正升溫，霧裏看花的中國刺激大招到底為何？中央政府又會否扮演最終借款人？謎底揭

盅倒數愈來愈近。

