《經濟通通訊社２０日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，關於

２０２５年到期的２﹒４９７億美元５﹒２％的信用？強債券同意徵求已於本月１６日屆滿，已

自發行在外債券至少９０％的債券持有人收到有效交付電子同意，且同意條件已獲達成。

該集團指，由於在到期日之前已獲取足夠的電子同意，已於昨日與信託人簽訂補充信託契約

並生效，債券持有人受經補充信託契約修訂的信託契約條款所約束。（ｗｈ）

