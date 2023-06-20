《經濟通通訊社２０日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，關於
２０２５年到期的２﹒４９７億美元５﹒２％的信用？強債券同意徵求已於本月１６日屆滿，已
自發行在外債券至少９０％的債券持有人收到有效交付電子同意，且同意條件已獲達成。
該集團指，由於在到期日之前已獲取足夠的電子同意，已於昨日與信託人簽訂補充信託契約
並生效，債券持有人受經補充信託契約修訂的信託契約條款所約束。（ｗｈ）
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20/06/2023 07:53
《國企紅籌》紅星美凱龍（０１５２８）債券徵求獲至少９０％同意
《經濟通通訊社２０日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，關於
２０２５年到期的２﹒４９７億美元５﹒２％的信用？強債券同意徵求已於本月１６日屆滿，已
自發行在外債券至少９０％的債券持有人收到有效交付電子同意，且同意條件已獲達成。
該集團指，由於在到期日之前已獲取足夠的電子同意，已於昨日與信託人簽訂補充信託契約
並生效，債券持有人受經補充信託契約修訂的信託契約條款所約束。（ｗｈ）
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