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AH股新聞

21/06/2023 09:44

《中國要聞》全國鐵路７月１日起實行新的列車運行圖

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國國家鐵路集團公布，７月１日零時起，全國鐵路將實行新
的列車運行圖。調圖後，全國鐵路安排圖定旅客列車１０５９２列，較現圖增加４６列；開行貨
物列車２２１８２列，較現圖增加３９４列。其中，將首次開行成都東至香港西九龍跨境Ｇ字頭
動車組列車，助力香港與內地人員往來。（ｌｃ）

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