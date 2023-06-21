《經濟通通訊社２１日專訊》中國國家鐵路集團公布，７月１日零時起，全國鐵路將實行新

的列車運行圖。調圖後，全國鐵路安排圖定旅客列車１０５９２列，較現圖增加４６列；開行貨

物列車２２１８２列，較現圖增加３９４列。其中，將首次開行成都東至香港西九龍跨境Ｇ字頭

動車組列車，助力香港與內地人員往來。（ｌｃ）

