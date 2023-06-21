《經濟通通訊社２１日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室最新發表機構觀點稱，當前投資

者對中國的投資情緒稍顯低迷。但隨著更多支持政策出台，再加上中國股市估值接近去年１０月

時的低點，且盈利增長持續改善，中國股票的前景仍具吸引力。

宏觀政策方面，瑞銀認為，人行在本月降息之後，還會下調兩次ＭＬＦ（第三和第四季度各

一次）利率，總計２０個基點；今年底前還會降準１－２次，每次２５－５０個基點。

財政政策方面，將通過增加基建投資（利用政策性銀行工具、加快地方債發行等）以及提振

消費（提供定向補貼和支持汽車行業發展）來穩增長。７月底的中央政治局會議是重要的觀察窗

口，因為重大舉措或需要最高領導層首肯。

房地產方面，中國政府僅會繼續推出邊際支持措施，例如在低線城市採取措施，降低交易費

用和稅負，以及更好地貫徹對開發商的融資支持。

中國股市今年以來已下跌３％。與年初至今美國股市上漲１４％、全球股市上漲１１％相比

，中國股市的落後表現明顯。

瑞銀指，當前中國投資者悲觀情緒接近高峰，在二季報公布前盈利增長持續改善的背景下，

下半年中國股市有望扭轉滯後表現。因此，瑞銀維持對中國股市到年底有中雙位數上行空間的預

測，但與此同時，也認為應增加更具防禦性的資產類別有助於在波動市況下穩定投資表現。

（ｌｃ）

