《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平復信比利時知名友好人士董博

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近日，國家主席習近平復信比利時知名友好人士董博，鼓勵他繼續積極促進中比、中歐友好。



ＬＰＲ下調１０個點子，貨幣政策持續發力

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人行授權全國銀行間同業拆借中心昨日公布，１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒５５％

，５年期以上ＬＰＲ為４﹒２％，均較上一期下降１０個點子。專家認為，為助力穩增長，貨幣

政策有望繼續加碼，年內仍有降準、降息可能。



融資渠道拓寬，科創企業暢飲資本甘露

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加大力度支持科技型企業融資的政策信號日前釋放。市場人士認為，在支持初創期科技型企業作

為重中之重的背景下，後續支持私募股權投資基金和創業投資基金髮展的政策措施有望出台。





《上海證券報》



時隔１０個月ＬＰＲ再迎下調

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兩個期限的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）昨日同步下調１０個點子。下調後，１年期ＬＰＲ為

３﹒５５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒２％。分析指，隨著５年期以上ＬＰＲ下調，購房者的貸

款成本將繼續下行，提振市場信心，推動房地產行業軟著陸。



中證監規範券商開立綜合帳戶

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中證監在最新向券商發布的監管通報中提示，為加強涉詐風險管控，券商應規範開立綜合帳戶，

不斷提升客戶異常行為、異常交易的識別能力。後續，中證監將對券商開展現場檢查，對違法違

規公司及責任人員依法從嚴處理。



公募ＲＥＩＴｓ行至「十字路口」

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擴募資產順利上市，讓更多機構看到了公募ＲＥＩＴｓ發展的可能性。截至目前，已有１９家基

金管理人入局公募ＲＥＩＴｓ領域。在業內人士看來，隨著公募ＲＥＩＴｓ擴募機制落地，行業

也來到了「十字路口」，將促使行業朝著更為多元化的方向發展。





《證券時報》



ＬＰＲ下調１０個點子，新一輪穩增長持續加碼

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６月２０日，人行授權全國銀行間同業拆借中心公布了新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。其

中，１年期ＬＰＲ為３﹒５５％，上月為３﹒６５％；５年期以上ＬＰＲ為４﹒２％，上月為

４﹒３％。１年期ＬＰＲ、５年期以上ＬＰＲ均較上月下調１０個點子。



金融力量護航專精特新，小作坊從容變身小巨人

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中小企業是中國經濟社會發展的主力軍。近年來，優質中小企業不斷湧現，日益成為重要的創新

發源地。工信部數據顯示，中國已培育近９０００家專精特新「小巨人」企業，帶動地方培育８

萬余家省級「專精特新」中小企業。



存款利率告別「３％」時代，跨城存款就這麼火了

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近期，存款「特種兵」火了。簡而言之，一些銀行客戶選擇坐高鐵、打車等方式，到其他省市的

中小銀行存款，以追求更高的存款收益。這種跨區域存款的客戶，被戲稱為存款「特種兵」。

（ｌｃ）

