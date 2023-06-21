《鍾之日記》６月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場靜待鮑威爾國會作證，美股三大指數齊跌，中概股創下３月以來最大跌幅。離岸人民幣

兌美元曾跌穿７﹒２關等因素，加上端午節假期來臨，交投維持偏淡，拖累港股今早大幅低開

３０１點，其後表現乏力，接近午收前一度跌穿１９２００支持水平，觸及廿天線，午後恒指持

續弱勢，最終收報１９２１７，跌３８９點三連挫，大市全日成交９２４﹒１億元。國指收報

６５０４，跌１５０點或跌２﹒２６％。科指收報３９５７，跌１１８點或跌２﹒９０％。信義

光能（００９６８）插５﹒７％，為表現最差藍籌。



＊滬綜指連跌三日，失三千二＊



祖國股市連跌兩日後，滬綜指今早再小幅低開０﹒３２％，隨後一度跌至０﹒７％，但仍守

三千二關口，惟午後市況轉壞，跌幅超過１％，最終以全日低位收跌１﹒３１％，報

３１９７﹒９點，失守三千二關，三連跌兼創兩周新低；深成指跌２﹒１８％，創業板指大跌

２﹒６２％。兩市全日成交１０２１９億人民幣，為連續第六個交易日突破萬億元關，但成交較

上個交易日（２０日）跌逾６％。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新發表機構觀點稱，當前投資者對中國的投資情緒稍顯低迷

。但隨著更多支持政策出台，再加上中國股市估值接近去年１０月時的低點，且盈利增長持續改

善，中國股票的前景仍具吸引力。瑞銀認為，人行在本月降息之後，還會下調兩次ＭＬＦ（第三

和第四季度各一次）利率，總計２０個基點；今年底前還會降準１－２次，每次２５－５０個基

點。

滬深股市明後天（２２日及２３日）端午節假期休市，下周一（２６日）復市。



＊內地力谷汽車消費，新能源車企拍手歡迎＊



內地大力推動汽車消費，宣布延續新能源汽車車輛購置稅減免政策。財政部、稅務總局、工

信部聯合發布公告，對購置日期在２０２４年１月至２０２５年１２月底的新能源汽車免徵車輛

購置稅，２０２６年１月至２０２７年１２月底的減半徵收。其中，前者每輛新能源乘用車免稅

額不超過３萬元人民幣，後者每輛新能源乘用車減稅額不超過１﹒５萬元人民幣。

財政部副部長許宏才表示，這次新的減免稅額度政策，能避免一些高檔豪華車佔用過多稅收

優惠資源。實質上就是售價在３０萬元及３０萬元以下的車輛不受限額影響，３０萬元以上的車

輛只能按照最高限額享受減免稅優惠，超出３０萬元以上的部分需要按照規定稅率繳納車輛購置

稅。

新能源汽車龍頭比亞迪（０１２１１）、理想汽車（０２０１５）及蔚來（０９８６６）隨

即表達對新政策的歡迎。比亞迪認為，新政策對於行業是重大利好，有利於穩定行業預期，堅定

發展信心，發揮新能源汽車市場「壓艙石」和「動力源」的作用。針對政策限額是否會影響旗下

高端車型，比亞迪方面並未予以正面回應。

理想汽車創始人、董事長李想表示，新政策落實後，團隊要達成２０２５年的公司戰略目標

就沒有任何借口。２０２５年銷售１６０萬輛，營收５０００億元人民幣，２０２６年初驗證。

蔚來有關負責人表示，這將使得蔚來相對於燃油豪華車在購置成本上有巨大優勢。新的純電

動車購置稅政策實施後，根據新政策，蔚來換電模式下的車電分離方式，可以明顯幫助用戶降低

購車成本，減少在購車環節的購置稅支出。

蔚來全日漲近４％，小鵬汽車（０９８６８）升２﹒２％，理想汽車升２﹒２％，比亞迪彈

０﹒６％。惟其他傳統車企普跌，長汽（０２３３３）挫２﹒２％，吉利汽車（００１７５）跌

１﹒５％，廣汽集團（０２２３８）跌０﹒９％，東風集團股份（００４８９）跌０﹒８％。



＊ｂ站折讓減持中手游，兩股齊瀉＊



據《彭博》引述銷售文件報道，嗶哩嗶哩（０９６２６）減持６１００萬股中手游

（００３０２），每股作價１﹒８９元，較中手游昨天收市價２﹒０７元折讓約８﹒７％，推算

套現超過１﹒１億元。餘下持股有９０天禁售期。

中手游回應稱，嗶哩嗶哩出售中手游股份，因滿足Ｂ站正常經營財務管理需求，公司對此表

示理解。減持完成後，Ｂ站仍是中手游重要股東之一，並將進一步尋求、推動雙方業務合作。

中手游全日大挫１６﹒９％，報１﹒７２元；儘管嗶哩嗶哩披露６１８成績單，電商類廣告

收入按年增長超４００％，帶貨直播帶動用戶通過Ｂ站下單商品ＳＫＵ數同比增長近４倍，股價

仍跌７﹒４％。其他遊戲股普遍受壓，ＩＧＧ（００７９９）跌２２﹒９９％，心動公司

（０２４００）跌４﹒６％。

科技股今日亦捱沽，ＡＴＭ阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒１％，騰訊（００７００）跌

２﹒７％，美團（０３６９０）跌３﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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